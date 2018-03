Die besten Reiseziele zu Ostern

Um fünf Uhr morgens vom Muezzin geweckt werden, wenn er zum Gebet ruft, ist nicht jedermanns Sache. Doch es gehört zum Flair von Istanbul. In der Metropole am Bosporus stehen mehr als 3000 Moscheen, darunter die Blaue Moschee und die Hagia Sophia, eine einstmals byzantinische Kirche, die jetzt ein Museum beherbergt. Auf den zahlreichen Schiffsimbissen am Meer gibt es leckere Fisch-Kebap.