Die besten Reiseziele zu Ostern

Pumas, Schwarzbären, Würgeschlangen und Alligatoren bekommt man im Everglades Nationalpark in Florida in freier Wildbahn zu Gesicht. Am besten eignet sich dabei eine Tour auf einem Sumpfboot. Der April eignet sich besonders für eine Reise nach Florida: Mit 25 Grad Celsius ist es relativ warm aber noch nicht so schwül-heiß wie im Hochsommer.