Italien

Mit 1. Jänner werden die Strafsätze für Verstöße im Straßenverkehr dem aktuellen Lebenshaltungskostenindex angepasst und damit um ein Prozent teurer. Zudem treten voraussichtlich Mitte 2015 einige neue Regelungen in Kraft. "So soll sich beispielsweise die Strafhöhe bei Parkzeitüberschreitung künftig an deren Dauer orientieren", erklärte die ÖAMTC-Expertin. Für schwangere Frauen oder Frauen mit Kleinkindern werden "rosa Parkzonen" eingeführt. Roller und Kleinkrafträder mit einem Hubraum über 120 ccm dürfen künftig auch auf Autobahnen fahren, sofern der Fahrer volljährig ist. Bei sehr schweren Verkehrsverstößen wie beispielsweise die Verursachung eines Unfalls mit Todesfolge unter Alkohol- und Drogeneinfluss kann der Führerschein lebenslang entzogen werden.