Deutschland

Ab Frühjahr 2015 plant Niedersachsen den ersten deutschen Pilotversuch für eine "Section Control". Dabei wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf einem drei Kilometer langen Abschnitt der B6 elektronisch erfasst - jeweils am Beginn und am Ende der Radarstrecke. Daraus wird die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit errechnet. Bei Tempoverstößen wird ein Frontfoto aufgenommen und es kommen die in Deutschland regulären Strafsätze zur Anwendung. "Außerdem sind Elektrofahrzeuge für den Ladevorgang im öffentlichen Verkehrsraum ab Mitte 2015 privilegiert: Lenker dürfen während des Ladens bevorzugt parken und außerdem ausgewiesene Busspuren benutzen", so Taurer.