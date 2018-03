Eduscho & Tchibo

Was man heute so alles beim Kaffeeröster bekommt: Passend zum aktuellen Sortiment aus Campingartikeln und mediterranen Wohn-Accessoirs kann man bei Eduscho nun auch sieben Trauminseln kaufen. Die Vorteilspreis-Aktion in Kooperation mit Vladi Private Islands läuft noch bis zum 3. August. eduscho.at/trauminsel