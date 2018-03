(Schöffling & Co)

Wie geht Erinnerung nach Terroranschlägen? Das fragt sich eine Jury in New York 2004, die einen Architekten für eine Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge vom 11. September ermitteln soll. Große Ratlosigkeit, als als Sieger ein Muslime hervorgeht. Kunstgriff für eine brillante Analyse der New York-Times-Journalistin Waldman zu einem sehr amerikanischen Thema.