(Deuticke)

Alice ist 83 und der Kopf des Kelleher-Clans. Seit Jahrzehnten verbringt sie die Sommermonate in Maine am Meer und bestimmt, welche Frauen der Familie wann dazustoßen dürfen. Als einmal alle vier Kelleher-Frauen aufeinandertreffen, kracht es in der Idylle der Cocktailstunden.Großes Lesevernügen.