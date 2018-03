Das Comeback von Mykonos. Ein neuer Beach Club sorgt für gute Stimmung.

AUCH WENN MYKONOS NICHT MEHR das ist, was es einmal war. Ein neuer Beach Club, der Scorpios Beach Club (scorpiosmykonos.com), der in Zusammenarbeit von San Giorgio Hotel Mykonos (designhotels.com) und dem K Studio aus Athen entstanden ist, soll den Hippness-Faktor der Insel wieder nach oben schrauben. Das Angebot: ein Restaurant, das mit kreativer Küche überzeugen will, Musik von und mit bekannten internationale DJs, mehrere Terrassen - und vor allem ein toller Strand. "Wir erschaffen eine Welt“, versprechen uns die Macher, "die gleichzeitig einfach und luxuriös ist.“