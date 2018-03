Georgia on my Mind! Die Kaukasus-Republik überrascht mit moderner Architektur.

DIE ANGESAGTE EXOTISCHE Feriendestination in diesem Sommer ist die Kaukasus-Republik Georgien. Vor allem die beiden Hotels der Rooms Gruppe (designhotels.com) haben es uns angetan. In der Hauptstadt Tiflis befindet sich das sehr stylische Rooms Hotel in einem schönen Altbau, der einst einen Verlag beherbergte. Die wahre Sehenswürdigkeit Georgiens jedoch ist der Kaukasus. Hier befindet sich, hart an der Grenze zu Russland, das Rooms Hotel Kazbegi: Es ist der ideale Ausgangspunkt, um Wanderungen und Ausflüge in eine einmalige und ziemlich wilde Berglandschaft zu unternehmen.