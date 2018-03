Entdeckung in der Ägäis. Die kleine Insel Astypalea ist immer noch ein Geheimtipp.

ASTYPALEA? JETZT MUSS VERMUTLICH sogar der eine oder andere Griechenland-Kenner zum Atlas greifen, um die kleine Insel zu lokalisieren. Also: Astypalea ist eine winzige Insel von gerade mal 97 Quadratkilometern am westlichen Rand der Dodekanes, sie hat die Form eines Schmetterlings und nur eine einzige richtige Straße. Segler mit ihren schicken Jachten wissen sie schon seit geraumer Zeit zu schätzen, ebenso Promis aus Athen, die gerne ihre Ruhe haben wollen. Seit Kurzem hat Astypalea einen Flughafen; nun entdecken auch andere diesen Geheimtipp in der Ägäis .