Die Ruhe neben dem Sturm. Vom Comer See ist es nicht weit zur Mailänder Expo.

DER COMER SEE IST nicht nur Lieblings-Naherholungsgebiet der reichen und schicken Mailänder, die der Hektik und dem Stress der Großstadt entkommen wollen. Auch der eine oder andere Hollywood-Star lässt sich an Italiens drittgrößtem See gerne blicken. Wir sagen nur: George Clooney. Gerade in diesem Sommer ist der Comer See die ideale Basis, um von hier aus Mailand und die Weltausstellung Expo 2015 zu besuchen. Zu den schönsten Ortschaften zählen Bellagio, Cernobbio und Tremezzo. Ein Tipp: Clooneys Lieblingsrestaurant heisst Il Gatto Nero und befindet sich in Cernobbio.