Ein Hoch den Azoren! Wie die Atlantik- inseln zum neuen Trend-Reiseziel wurden.

REISE-TRENDSCOUTS, die auf der Suche nach vom Tourismus verschonten Regionen sind, die sie zu neuen Hotspots erklären können, sind heuer auf den Azoren gelandet. In diesem Jahr, sagen sie, muss man unbedingt auf diese Atlantik-Inseln. Sie haben ja so recht. Die Azoren haben eine Menge zu bieten. Das Leben ist hier ein langer, ruhiger Fluss. Auch für Besucher. Man beobachtet Wale und Delfine, wandert die Vulkankegel hoch, taucht mit Mantarochen und erfreut sich an Petiscos, den portugisischen Tapas. Ja, schwimmen kann man auch, auch wenn die Sache eine etwas kühle Angelegenheit ist.