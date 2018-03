Jesolo meets Miami Beach. Ein neues, sehr stylisches Hotel an der Adria.

DAS STRAHLEND WEISSE HOTEL, das der amerikanische Stararchitekt Richard Meier in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designer Matteo Thun an den Strand von Jesolo gesetzt hat, könnte genauso gut in Florida stehen, denkt sich der Betrachter. "Dieses Hotel bringt den Glamour und das Flair von Miami an die Adria“, schreibt folgerichtig der Betreiber, die österreichische Hotelgruppe Falkensteiner (falkensteiner.com). Wir sind ohnehin der Meinung, dass die oberitalienischen Badeorte etwas unterschätzt sind. Höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert.