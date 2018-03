Besser essen! Caceres ist Spaniens Gourmet-Hauptstadt 2015.

LÄNGST HAT SICH herumgesprochen, dass Spanien den traditionellen Gourmet-Nationen Frankreich und Italien den Rang abgelaufen hat. Vor allem San Sebastian, Barcelona und immer mehr Madrid gelten als kulinarische Hochburgen. Das schöne Caceres in der Extremadura wird da gerne übersehen. Das wird sich in diesem Jahr ändern. Da ist Caceres Spaniens Gourmet-Hauptstadt. Vor allem das Restaurant Atrio (restauranteatrio.com) ist eines der besten Lokale, das der FORMAT Traveller in den letzten Jahren besucht hat. So pilgern Gourmets aus aller Welt in diesem Sommer in die Extremadura.