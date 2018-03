James Bond war hier! Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit vom Altausseer See.

KÜRZLICH IST JAMES BOND hier gewesen und hat Szenen für den neuen 007-Film "Spectre“ gedreht; Hauptdarsteller Daniel Craig wurde nach den Dreharbeiten nicht müde, von der Schönheit des Altausseer Sees zu schwärmen. Der gute Mann! Noch etwas ist neu in Altaussee: Das Vivamayr Gesundheitsresort (vivamayr.com), das nicht nur für körperliche, sondern auch für seelische und mentale Entspannung sorgen will. Und weil man hier seine Regeneration in einer einmalig schönen Landschaft absolvieren kann, ist der Erfolg wohl garantiert. Gäste aus aller Welt werden erwartet.