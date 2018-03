Barefoot Chic. Wo die europäische Kreativszene gerne ihren Urlaub verbringt.

DER SCHUHDESIGNER Christian Louboutin ist nur einer von vielen aus der Kreativszene, die sehr gerne ihren Urlaub in der kleinen, aber recht pittoresken Ortschaft Comporta im portugiesischen Alentejo verbringen. Die Casa na Areia (casanaarei.com), die mit etlichen Design-preisen ausgezeichnet wurde und Portugal sogar bei einer Architektur-Biennale in Venedig vertreten hat, ist die angesagte Unterkunft: Sie besteht aus mehreren strohgedeckten Häusern, die an traditionelle Fischerhütten erinnern sollen; sie ist die perfekte Umsetzung dessen, was man als Barefoot Chic bezeichnet.