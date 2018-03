Irland

Irland ist vielleicht nicht das orginellste Reiseziel, doch die grüne Insel schaffte es in das "Best of Travel"-Buch des Lonely Planet für 2015. Ob sattgrüne Wiesen, das Titanic-Museum in Belfast oder klassisch ein Guinness im Irish Pub, in Irland warten vielfältige Möglichkeiten.