Paradiesisches Uruguay

BEIM THEMA TRENDZIELE IN SÜDAMERIKA TRIFFT MAN in der Regel oft auf alte Bekannte wie Brasilien oder Argentinien. Für 2015 rückt jedoch klammheimlich Uruguay ins Rampenlicht: Das vergleichsweise kleine Land ist berühmt für seine enthusiastischen Fußballfans, rassige Tango-Tänzer und traditionelle Gauchos. Darüber hinaus waren paradiesische Dünenstrände, abwechslungsreiche Natur und eine reiche Kolonialgeschichte. Ein großes Plus: Uruguay ist das sicherste Land Laterinamerikas und gilt nicht zuletzt auch wegen seiner großen Gastfreundschaft als warmes Herz des Kotinents.