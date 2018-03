Einzigartiges Usbekistan

KEIN WITZ; USBEKISTAN HAT SICH NAHEZU unbemerkt zum absoluten Trendziel in Zentralasien entwickelt. Es wird wohl einige Zeit benötigen, um im erweiterten Bekannten- und Kollegenkreis eine Person ausfindig zu machen, die bereits in Städten wie Chiwa, Taschkent oder Buchara auf Reisen war, doch vielleicht sieht dies in wenigen Jahren schon ganz anders aus. Usbekistan begeistert vor allem durch seinen beodenständigen Glanz aus kulturhistorischen Highlights, dem Einfluss der prächtigen Seidenstraße und einzigartigen Landschaftsbildern. Man mag es kaum glauben, doch Usbekistan lockt Besucher mit einem authentischen Märchen wie aus 1001 Nacht. Weitere Trendziele unter www.100urlaubsziele.de