Filmreifes Obertauern: Wo die Beatles (beinahe) Skifahren lernten

50 JAHRE IST ES HER, dass die Beatles in den Salzburger Ort Obertauern kamen, um einige Szenen für ihren Film "Help!“ zu drehen. Obertauern-Besucher können sich nun in diesem Winter auf die Spuren der Fab Four begeben, in jenen Zimmern im Hotel Edelweiss (luerzer.at) absteigen, die einst von den Beatles bewohnt wurden, und sich vom Hotelier Herbert Lürzer, der einst Paul McCartney doubelte, erzählen lassen, wie er vergeblich versuchte, den Beatles das Skifahren beizubringen. Von 14. bis 21. März gibt es eine Beatles-Jubiläumswoche mit allerlei Halligalli.