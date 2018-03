Ein neues Wahrzeichen für Lyon: Coop Himmelb(l)au hat ein Museum gebaut

LYON GILT BEKANNTLICH ALS GASTRONOMISCHE Weltmetropole: Paul Bocuse und einem Kult um Innereien sei es gedankt. Dabei wird gerne übersehen, dass die Stadt auch in Sachen moderne Architektur so einiges zu bieten hat. Nun bekommt Lyon ein neues Wahrzeichen und es stammt aus dem Atelier des Wiener Architekturbüros Coop Himmelb(l)au: das Musée des Confluences befindet sich am Spitz der Halbinsel Presqu’île am Zusammenfluss von Rhône und Saône (museedesconfluences.fr) und ist ein Museum des Wissens und der Wissenschaften.