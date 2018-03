Mailand atmet Österreich: Die Expo 2015 widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit

WENN ÖSTERREICH IN DEN KOMMENDEN MONATEN in Mailand einen Wald aufbaut, dann hat das einen Grund: Mailand ist in diesem Jahr Veranstaltungsort der Weltausstellung Expo (expo2015.org), die den Themen Nachhaltigkeit und Nahrung gewidmet ist. "Feeding the Planet. Energy for Life“ lautet das Motto. Und da kann Österreich gut mitreden. Weil auch Slow Food und andere kulinarisch-gastronomische Themen eine wichtige Rolle spielen werden, sollte man sich zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober zu einer Reise in die Lombardei aufmachen.