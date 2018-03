Hoch oben im Oman: Ein neues Hotel zeigt, wie man alles richtig macht

Unsere Auszeichnung "Beste Hotel-Location des Jahres“ geht diesmal in den Oman. Das Alila Jabal Akhdar Resort (alilahotels.com/jabalakhdar) thront spektakulär auf einem Felsplateau zwischen der Hauptstadt Maskat und der Wüstenoase Nizwa. Das Resort bietet sehr stilvollen Luxus und passt damit bestens in ein Land, das mit mehr Stil und Würde den Übergang von einer traditionellen arabischen Gesellschaft in die Moderne geschafft hat als die meisten seiner Nachbarn. Als anspruchsvolles Reiseziel ist der Oman in den Wintermonaten nahezu unschlagbar.