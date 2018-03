Buntes Rotterdam: Besuchen Sie die originellste Markthalle der Welt

EINE STÄDTEREISE NACH ROTTERDAM? Es ist noch gar nicht so lange her, da schien das eine extravagante Idee zu sein. Nun sind aber in den letzten Jahren in der niederländischen Hafenstadt einige architektonische Juwelen entstanden, die so einen Plan gar nicht so abwegig erscheinen lassen. So hat Rem Koolhaas, der in Rotterdam sein Büro hat, am Hafen ein sehr eigenwilliges Hochhaus-Ensemble entworfen. Der Hit aber ist eine Markthalle, deren Decke ebenso bunt ist wie die Produkte, die hier angeboten werden.