Unberührtes Palawan: Jetzt ist es an der Zeit, diese Inselgruppe zu entdecken

MEHR ALS 7.000 INSELN umfasst der Palawan-Archipel in den Philippinen, und weil nicht nur eine Insel schöner ist als die andere, sondern sie alle auch noch nicht so wirklich auf dem Radar von Touristen aus aller Welt sind, hat sich die Inselgruppe zu einem neuen Geheimtipp für neugierige und anspruchsvolle Reisende entwickelt. "Ein unberührtes Paradies“, sagen die einen. "So schön und authentisch wie Bali, bevor es von australischen Biertrinkern entdeckt wurde“, sagen die anderen. Unsere Empfehlung: Nichts wie hin, bevor sie vom Massentourismus vereinnahmt werden.