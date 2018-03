Noma in Tokio: Was passiert, wenn neue nordische Küche nach Japan kommt

GOURMETS AUS ALLER WELT werden in den kommenden Wochen nach Tokio reisen, und das hat seinen außergewöhnlich guten Grund: Réne Redzepi, der gemeinhin als der beste Küchenchef der Welt gilt, wird im Mandarin Oriental Tokyo Hotel (mandarinoriental.com) eine Pop-up-Version seines Restaurants Noma (noma.dk) betreiben, das soeben wieder zur Nummer eins im jährlichen "San Pellegrino The World’s 50 Best Restaurants“-Ranking gekürt wurde. "Wir waren vor allem vom Konzept des Kaiseki-Menüs begeistert, das wesentlich konzentrierter ist als das unserer Tasting Menues“, sagt Redzepi. Mit Spannung wird erwartet, wie er die ihm doch fremden japanischen Produkte in seine nordische Küchenphilosophie integriert. Von 9. Jänner bis 14. Februar wird man sich ein Bild davon machen können. So wird im Jänner und im Februar in Tokio Küchengeschichte geschrieben werden.