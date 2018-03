Chennai, Indien

Die Eröffnung der U-Bahn in Chennai wird große Veränderung mit sich bringen. Auf Platz 9 und der sechstgrößten Stadt des Kontinents, gibt es dravidische Tempel zu bestaunen. die Ausbildung indisch-klassischen Tanzes hat hier eine Heimat und die zweitgrößte Filmindustrie Indiens ist hier angesiedelt. Der Strand Chennais ist am Tag wie in der Nacht von den Einwohnern gut besucht.