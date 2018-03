Washington, USA

Das Machtzentrum der Vereinigten Staaten und Schauplatz der TV-Serie "House of Cards" erringt Platz 1. Das Weiße Haus verfügt über ein neu-eröffnetes Besucherzentrum, eine Tour ist in Washington Pflicht. Die Smithsonian Institution umfasst zahlreiche Museen in der Gegend, auch das Kapitol und das Pentagon sind in der Nähe.