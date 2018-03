Stickies: Mehr als nur Notizen

Für Vergessliche sind Stickies ganz was praktisches. Anstehende Aufgaben können so auf dem PC verwaltet werden, indem die Erledigungen mit Stickies direkt auf den Desktop "geklebt" werden. Die Helferlein können aber auch direkt vom USB-Stick aus verwaltet werden - so hat man alles immer mit dabei. Vorteil dieser Version zu herkmmlichen Notizen: Dateien können auch angehängt werden!



Stickies zum kostenlosen Herunterladen