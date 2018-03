Phrase Express: Schneller schreiben geht nicht

PhraseExpress ist ein geniales Tool um die Zeit für das Schreiben von Emails und Formularen drastisch zu reduzieren. Die Freeware fügt häufig benötigte Texte mit einem einzigen Mausklick in jede Windows-Anwendung ein, alternativ legen Sie eine Tastenkombination oder ein Kürzel fest. E-Mail-Vorlagen, Signaturen, Adressen, Bankverbindungen, Formulare und Standardtexte bauen Sie in Zukunft kurzerhand ein. Die Textbausteine werden übersichtlich geordnet in der Windows-Systray abgelegt. Effizenz made in Germany!

Phrase Express: Kostenlos für Windows und Android