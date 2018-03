AnkiDroid: Android App für Lernkarten

Mit AnkiDroid legen Sie virtuelle Karteikarten an, um effizient lernen zu können. So haben Sie Ihre Vokabeln oder Ihren zusammengefassten Lernstoff immer dabei. Die Fahrt in der U-Bahn, die Zeit im Wartezimmer oder im Kaffeehaus kann so sinnvoll genutzt werden.

Die kostenlose Lernhilfe - AnkiDroid