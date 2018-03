Der mit 43 Jahren jüngste Top-Manager unter den „most admired“ hat das Salzburger Parade-Unternehmen erfolgreich aus der Krise gehievt. Als Nachfolger des jetzigen Verbund-Chefs Wolfgang Anzengruber an der Spitze des Kranspezialisten begann er praktisch unmittelbar vor Ausbruch der Wirtschaftskrise im Juni 2008. Heute steht das börsennotierte Unternehmen mit einem Rekordumsatz von 846 Millionen Euro und einem EBIT von 68 Millionen Euro wieder in voller Stärke da. Was andere an ihm bewundern? Er sei ein „exzellenter Change- Manager“, so T-Mobile-Chef Robert Chvátal.