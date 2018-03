Der Selfmade-Milliardär führte das erste Top-CEO-Ranking vor zehn Jahren an, seitdem ist es fast überflüssig, auf ihn als Ausnahme-Unternehmerpersönlichkeit zu verweisen. Neben einem herausragenden Jahr im Energydrink-Kerngeschäft mit 4,25 Milliarden Euro Umsatz galt der Applaus der Manager-Kollegen in den letzten Jahren der Zähigkeit des 68-Jährigen, die im anfangs belächelten Formel-1-Engagement nun zum Erfolg geführt hat: Bereits zum zweiten Mal holte sich das Red-Bull-Team mit Sebastian Vettel den Weltmeistertitel. Überraschungen sind auch in Zukunft garantiert.