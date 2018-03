Der 68-Jährige ist zum dritten Mal im trend- Manager-Ranking vertreten – es ist wohl das letzte Mal. Denn mit 1. Juni 2012 hat Geyer die Führung des Versicherungskonzerns nach zehneinhalb Jahren an Peter Hagen übergeben. Die Konstanz ist bemerkenswert: Reihum ist in den letzten Jahren das Image der Banken und ihrer Mitarbeiter in die Knie gegangen. Der größte Mitbewerber am heimischen Versicherungsmarkt, die Uniqa, hat ebenfalls einiges an Altlasten abzutragen – die VIG dagegen lieferte mit 560 Millionen Euro Vorsteuergewinn 2011 das beste Ergebnis ihrer Geschichte.