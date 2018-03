Das Business in 32 Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in Zentralasien/Kaukasus zu steuern, ist in Zeiten turbulenter Märkte eine Mammutaufgabe – dem CEE-Boss des Waschmittel-, Klebstoff- und Kosmetikkonzerns gelingt das seit Jahren souverän. Thumser, 56, ist erstmals im Top-CEORanking platziert. Henkel CEE rangiert mit 2,8 Milliarden Euro Umsatz auf Rang 29 der TOP-500-Unternehmen Österreichs. Nicht nur mit Markennamen wie Persil, Ceresit und Schwarzkopf macht Henkel von sich reden, sondern auch mit dem regelmäßigen Networking-Event „Henkel Talk“.