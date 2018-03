Die 54-Jährige ist die erst zweite Frau nach

Brigitte Ederer, die von den TOP-500-

Chefkollegen in die Top 10 gewählt wird.

Mit ruhiger Hand hat sie Infineon Austria in

Villach durch turbulente Zeiten gesteuert,

„ohne selbst spektakulär in Erscheinung zu

treten“, wie ein Bewunderer anmerkt. Vor

allem die Infineon-Halbleiter für automotive

Anwendungen sind weiterhin weltweit

stark gefragt. Infineon Technologies Austria

setzt mit 2760 Mitarbeitern fast 1,36

Milliarden Euro um und liegt damit auf

Rang 63 der Liste von Österreichs größten

Unternehmen.