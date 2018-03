Der aufmerksame Zuhörer wird eher gehört

Wenn Sie sich in einem Gespräch zurücklehnen oder gar von Ihrem Gesprächspartner abwenden, signalisieren Sie mangelndes Interesse an dem, was Ihr Partner zu sagen hat oder dass Sie Ihren Gesprächspartner nicht mögen. Lehnen Sie sich leicht vor und suchen Sie Nähe im Gespräch. Beachten Sie aber den persönlichen Bereich - eine Armlänge Abstand reicht vollkommen aus.