Eine aufrechte Haltung bewirkt Wunder

Wir können in Sachen haltung keine acht Stunden kerzengerade, preußische Soldaten abgeben. "Herumklumpern" am Arbeitsplatz signalisiert oftmals aber Schlampigkeit und mangelnden Ehrgeiz. Gerade in Gesprächen und Meetings gilt: Schultern zurück, Kopf hoch und aufrecht halten. Das tut auch Ihrem Rücken gut!