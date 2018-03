Kleinere Unternehmen oder Kanzleien bauen ihre IT-Prozesse meist auf Office-Basisprogrammen wie Word, Excel oder Outlook auf. Ihnen bietet Cadshop mit seinem Produkt "CONTENTShare“ ein Dokumenten- und Aufgabenmanagement an, das diese Prozesse sicherer und schneller macht sowie deren Steuerung und Nachvollziehbarkeit verbessert. So werden Projekte, Aufträge und Kundenkommunikation auf eine professionelle Basis gestellt und die laufenden IT-Kosten gesenkt. Der Zugriff ist dabei sicher und geräteunabhängig, wie Nikola Neskovic (o.), Projektverantwortlicher bei Cadshop, betont. Dieser Preis wurde über ein Publikumsvoting via Facebook vergeben.