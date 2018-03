Gabriel Freinbichler ist Wirtschaftsinformatiker und engagiert sich im Feuerwehrwesen - so absolvierte er auch den Zivildienst beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich. Er hat die Webanwendung Wasserkarte.info entwickelt, mit der Feuerwehren übersichtliche Wasserkarten mit Entnahmestellen wie Hydranten, Teichen, Saugstellen einfach und schnell online erstellen können. Die Datenblätter können als pdf exportiert und in Einsatzfahrzeugen abgelegt werden. Die Webanwendung ist für Floriani-Jünger kostenlos und soll Feuerwehren bei der Einsatzvorbereitung helfen und deren Dienst an der Gemeinschaft wirksam unterstützen.