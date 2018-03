Der Sony Tower in Osaki, wo die F&E-Kompetenz des japanischen Konzerns gebündelt ist, verfügt über modernste Energiesparsysteme wie ein Verdunstungskühlsystem, Wärmespeichersysteme, Solarpanele und Wärmepumpen. Gesteuert wird die Klimatechnik dort von einer Hard- und Softwareentwicklung "Made in Austria“: Automation Server von Loytec, einem Spinoff der TU Wien. Diese verwalten die Zeitschaltautomatik der Gebäudezonen und sind auch mit dem Brandschutzsystem verbunden. Ein zentraler Server fasst alle Daten auf einer Benutzeroberfläche zusammen. Hans-Jörg Schweinzer, Josef Loy und Josef Wojak (v. li.) liefern ihr System weltweit in 85 Staaten.