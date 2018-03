Hans Lintner, Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Schwaz, hatte ein Problem: Vereine und Institutionen seiner Heimat suchten dringend ehrenamtlich engagierte Bürger. Berater Kurt Dander fand die Lösung: Sein Unternehmen Dasta konzipierte für die Stadt "Tu was! Zentrum für Ehrenamt in Schwaz“ als Kompetenzzentrum und Drehscheibe, mit dem potenzielle Ehrenamtliche angesprochen werden und einen Tätigkeitsbereich finden, der ihren individuellen Wünschen und Fähigkeiten entspricht. Das neue Zentrum vermittelt ehrenamtliche Tätigkeiten in den fünf Kategorien Bildung, Kultur, Soziales, Tiere und fachspezifische Tätigkeiten. Wichtige Zielgruppe: "Jungpensionisten“, die sich nicht zum "alten Eisen“ zählen.