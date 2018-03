Mit Biogas-Anlagen zur Vergärung organischer Abfälle erreicht Entec Biogas aus Fussach/Vorarlberg eine Exportquote von 100 Prozent. Mit dem Berater C.M.T. & Co. hat das Unternehmen den Businessplan für ein neues Vertriebskonzept und die Expansionsstrategie ausgearbeitet sowie die Consultingtochter REI Biogas installiert und den PFF Entex Biogas Fonds lanciert. Über diese Instrumente wurden im Vorjahr 8,2 Millionen Euro Investorenkapital für drei Projekte akquiriert. Das Auftragsvolumen der Vorarlberger hat sich so in den letzten eineinhalb Jahren verdoppelt. Über den Award freuen sich Ueli Schürch, Raymond Porchet, Brigitte Maier und Jürgen Piffer.