In Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck entwickelten die Spezialisten des Innsbrucker Instituts kompetenzzentrum.IT ein weltweit einzigartiges Testverfahren für Security Software, das die Qualität von Antivirenprogrammen unter die Lupe nimmt. Dieser "Whole Product Dynamic Real-World Protection Test“ konfrontiert aktuelle Sicherheitsprodukte direkt mit den bekannten und unbekannten Gefahren des Internets, auf die ein "normaler“ Anwender beim täglichen Surfen stoßen könnte. Diese völlig neuartige Methode der qualitative Evaluierung von Malware-Scannern überzeugte die Expertenjury in der Kategorie "Informationstechnologie“ mit ihrem hohen Nutzwert für IT-Anwender.