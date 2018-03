Die IT-Experten des Beraters Loop21 haben mit den Bergbahnen Sölden ein modernes Leitsystem über WLAN-Hotspots an acht Standorten im Tiroler Skigebiet realisiert. Skifahrer können sich dort über ihr Smartphone mit dem Angebot verbinden, ohne dafür eine App herunterladen zu müssen. Mit diesem "Mountainment“ gibt es standortabgestimmte, passgenaue Informationen; etwa darüber, wann der nächste Skibus fährt, wie das Wetter an der Bergstation ist, auf welcher Piste gerade die wenigsten Skifahrer unterwegs sind oder wo die beste Apres-Ski-Party steigt. Nutzer erhalten nur die Informationen, die gerade an ihrem Standort relevant sind und können außerdem gratis ins Internet oder Facebook einsteigen.