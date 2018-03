3. Time for Change: Wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre

Kaum ein Mann hat Europa in der ersten Jahreshälfte so stark polarisiert wie Yanis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister. In "Time for Change" entfaltet der Ökonom die Grundlagen seines Denkens, indem er seiner Tochter in verständlicher Sprache die Welt der Wirtschaft erklärt.