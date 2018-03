5. Das Kapital im 21. Jahrhundert

Thomas Piketty ist ein Star unter den Ökonomen, sein Buch schaffte es schon 2014 in unsere Top10. In dem 816 Seiten starken Werk untersucht Piketty Daten aus 20 Ländern, mit Rückgriffen bis ins 18. Jahrhundert, um entscheidende ökonomische und soziale Muster unserer Zeit freizulegen. Seine These: Im Grunde wäre Marx falsch gelegen, wenn wir unsere Chancen richtig genutzt hätten - doch irgend etwas ist schief gelaufen.