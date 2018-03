Tanzen

Bollywood-Dance, Walzer oder Hip-Hop - Tanzen bringt's! Ob ein Kurs im Fitnessstudio, klassischer Paartanz oder auf der Party am Wochenende, hier ist für jeden etwas dabei. Ausdauer trainiert man mit Ausschüttung vieler Glückshormone. 260 Kalorien lassen sich so spielend leicht in 30 Minuten verbrennen.