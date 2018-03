Arbeitsbekleidung für den Bau des Eigenheims

Bei engelbert strauss finden Sie eine große Vielfalt an Arbeitsbekleidung für den Bau Ihres Eigenheims. Ob die passende Bundjacke für die kühlen Tage oder die schicke Short für das Arbeiten an heißen Sommertagen. Hier bekommen Sie alles vom Arbeitsschuh bis zum Bauhelm.

Immer mehr Menschen erfüllen sich den Traum vom eigenen Haus und viele Häuslebauer packen dabei auch tatkräftig mit an. Hierbei ist es natürlich wichtig, die passende Arbeitsbekleidung zu tragen. Eine gut sitzende, eng anliegende Arbeitshose mit gutem Tragekomfort erleichtert einem nicht nur das Arbeiten, sondern verhindert auch Arbeitsunfälle. Außerdem hat die passende Arbeitsbekleidung beim Bau Ihres Eigenheims auch den Vorteil, dass die Arbeitsbekleidung viele Taschen für diverse Kleinwerkzeuge mitbringt. Doch Arbeitsbekleidung soll nicht nur zweckmäßig sein und vor Unfällen schützen, sondern sie soll heute auch modisch und schick sein.

Vorbei sind die Zeiten, als der Blaumann das Bild auf der Baustelle bestimmte. Der moderne Eigenheimbauer ist heute modisch und funktionell gekleidet. Eine qualitativ hochwertige Arbeitslatzhose ist nicht mehr nur einfach eine Arbeitshose, sondern auch ein Aushängeschild für den Häuslebauer. Dabei ist es egal ob Mann oder Frau. In der schicken Arbeitshose mit dem passenden Arbeitsshirt macht jeder eine gute Figur und kann sich überall sehen lassen. Die richtige Arbeitsbekleidung beim Hausbau ist Ihre textile Visitenkarte und zeugt von Professionalität und Fachkompetenz.

Wie sollte die Arbeitsbekleidung beim Hausbau aussehen?

Fangen Sie hier bei der richtigen Wahl der Schuhe an. Herumliegende Steine oder Bretter mit herausstehenden Nägeln haben schon so manche Fußverletzung hervorgerufen. Ein ordentlicher Arbeitsschuh mit Stahlkappe und Stahlsohle ist deswegen ein unbedingtes Muss beim Bau Ihres Eigenheims. Die Schuhe sollten atmungsaktiv, leicht und bequem sein, um müde Füße zu vermeiden.

Die Arbeitshose übernimmt heute die Funktion als Werkzeugkoffer für viele Kleinwerkzeuge. Sie muss genügend Taschen haben, in denen man zum Beispiel Schraubendreher, Gliedermaßstab, Spachtel und Bleistift unterbringen kann. Natürlich soll Sie auch vor Unfällen schützen und deshalb gut sitzen und aus qualitativ hochwertigem Stoff gefertigt sein. Auf der Baustelle arbeitet man oft auf den Knien und so sollte die Arbeitshose an den Knien verstärkt sein und eventuell ein eingearbeitetes Einschubfach für Knieschoner haben.

Das Shirt wählen Sie am besten aus atmungsaktiver, hochwertiger Baumwolle und achten auf eine stabile Ausführung der Nähte an Kragen, Schulter- und Armausschnitten. Ein eventuell eingearbeitetes Nackenband sorgt für guten Tragekomfort und Langlebigkeit.

Eine Arbeitsjacke ergänzt Ihren perfekten Auftritt auf der Baustelle. Auch hier sind viele Taschen, ein großer Vorteil. So können Sie Ihr Handy gut verstauen, haben einen Platz für Notizblock und Kugelschreiber, das Taschenmesser und die Hausschlüssel vom neuen Heim haben Sie immer am Mann. In der kalten Jahreszeit sollten Sie auch auf eine warme Unterwäsche achten, denn der Rücken reagiert empfindlich auf Zugluft.

Arbeitsbekleidung soll schützen und zu einem aktiven Arbeitsschutz gehören natürlich auch Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzbrillen oder Knieschützer und Bauhelm. Diese sind ebenso Teil der richtigen Arbeitsbekleidung und sollten nicht vergessen werden.

Wenn Sie ein Haus bauen oder Ihre Wohnung renovieren wollen, möchten Sie jede freie Minute für Ihr Vorhaben nutzen und www.engelbert-strauss.at hilft Ihnen dabei. Hier können Sie sich einfach von zu Hause aus Ihre passende Arbeitsbekleidung aussuchen und sparen so viel Zeit und Mühe.

Bei engelbert strauss finden Sie eine große Vielfalt an Arbeitsbekleidung für den Bau Ihres Eigenheims. Ob die passende Bundjacke für die kühlen Tage oder die schicke Short für das Arbeiten an heißen Sommertagen. Hier bekommen Sie alles vom Arbeitsschuh bis zum Bauhelm. Am Ende entscheiden Sie, wie Sie sich auf der Baustelle darstellen und welche Arbeitsbekleidung zu Ihnen passt.