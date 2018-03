Vincesco Scofano, 63, steht hier vor seinem Geschäft in Mailand. Der Schuhmacher musste sein Geschäftsmodell ändern und arbeitet nun auch als Schneider und repariert Taschen und Gürtel. Viele kleine Shops in den Krisenländern Italien, Portugal, Spanien und Griechenland stehen vor dem Aus. Eine Chance hat nur, wer kreativ ist - so wie Herr Scofano.